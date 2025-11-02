Officiel : Griezmann rejoint Benzema !

Alexis Brunet

Ce samedi 1er novembre, Antoine Griezmann est entré encore une fois un peu plus dans la légende. Face au Séville FC, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a inscrit son 200ème but en Liga. Une performance hallucinante, car seulement onze joueurs ont réalisé cet exploit avant lui. L’ancien Barcelonais rejoint ainsi Karim Benzema qui était jusqu’alors le seul Français à avoir réalisé cet exploit.

Alors qu’il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale il y a déjà quelque temps, Antoine Griezmann continue toutefois de jouer au football en club. À 34 ans, le Français évolue toujours à l’Atlético de Madrid et il se montre encore efficace. Ce samedi, contre le Séville FC, l’ancien joueur de la Real Sociedad a participé à la victoire des siens en inscrivant le dernier but (3-0).

200 buts en Liga pour Griezmann Un but qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l’est pas. En effet, grâce à cette réalisation, Antoine Griezmann a tout simplement atteint la barre des 200 buts en Liga. Une performance exceptionelle puisqu’ils sont seulement onze à avoir atteint cette barre.