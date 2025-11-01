Kylian Mbappé raconte sa première fois, il est sous le choc

Kylian Mbappé a dû attendre la 4ème journée de Liga de la saison 2024/2025 pour pouvoir enfin célébrer son premier but en championnat avec le Real Madrid. Dès lors, les réalisations ont afflué au point de devenir le Soulier d'or européen. Sa première fois au Bernabeu, Mbappé n'est pas prêt de l'effacer de sa mémoire.
Après son premier but à Varsovie en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta le 14 août 2024 (2-0), Kylian Mbappé a dû prendre son mal en patience pour célébrer sa première réalisation en Liga avec les Merengue. Majorque, Valladolid et Las Palmas ont su repousser les vagues offensives de Mbappé.
«Ce fut un moment particulièrement émouvant»
Le Betis Séville ne fut pas si chanceux. Le 1er septembre 2024, Kylian Mbappé signait un doublé au Bernabeu face au club andalou. Le premier des 30 autres inscrits par le Français en Liga la saison dernière. Ce qui lui a valu le Soulier d'or européen qu'il a reçu en mains propres vendredi pendant une cérémonie au Santiago Bernabeu et de partager sa première fois émouvante en tant que joueur du Real Madrid. « Il y a beaucoup de buts, lequel conserverais-tu tout particulièrement dans ton téléphone ? Normalement, je réponds toujours le dernier, mais cette fois-ci, je choisirais le premier. Car c'était mon premier but au Bernabéu. Ce fut un moment particulièrement émouvant contre le Betis ».
«Ce moment a marqué le début de mon histoire»
A l'occasion d'une interview pour Marca, Kylian Mbappé affirme vouloir continuer de célébrer une flopée de buts sous le maillot du Real Madrid. Une histoire qu'il compte bien faire perdurer pendant des années. « Le premier d'une longue série que j'espère marquer dans ce stade. Ce moment a marqué le début de mon histoire au Bernabéu et m'a laissé un très beau souvenir ».