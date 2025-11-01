Kylian Mbappé raconte sa première fois, il est sous le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a dû attendre la 4ème journée de Liga de la saison 2024/2025 pour pouvoir enfin célébrer son premier but en championnat avec le Real Madrid. Dès lors, les réalisations ont afflué au point de devenir le Soulier d'or européen. Sa première fois au Bernabeu, Mbappé n'est pas prêt de l'effacer de sa mémoire.

Après son premier but à Varsovie en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta le 14 août 2024 (2-0), Kylian Mbappé a dû prendre son mal en patience pour célébrer sa première réalisation en Liga avec les Merengue. Majorque, Valladolid et Las Palmas ont su repousser les vagues offensives de Mbappé.

«Ce fut un moment particulièrement émouvant» Le Betis Séville ne fut pas si chanceux. Le 1er septembre 2024, Kylian Mbappé signait un doublé au Bernabeu face au club andalou. Le premier des 30 autres inscrits par le Français en Liga la saison dernière. Ce qui lui a valu le Soulier d'or européen qu'il a reçu en mains propres vendredi pendant une cérémonie au Santiago Bernabeu et de partager sa première fois émouvante en tant que joueur du Real Madrid. « Il y a beaucoup de buts, lequel conserverais-tu tout particulièrement dans ton téléphone ? Normalement, je réponds toujours le dernier, mais cette fois-ci, je choisirais le premier. Car c'était mon premier but au Bernabéu. Ce fut un moment particulièrement émouvant contre le Betis ».