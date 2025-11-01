Un joueur du PSG impliqué dans une polémique inattendue !

Alexis Brunet

Le 31 mai dernier, le PSG et Joao Neves remportaient leur première Ligue des champions à Munich face à l’Inter Milan (5-0). Pour l’occasion, certains joueurs du Benfica Lisbonne, amis du numéro 87 parisien, étaient présents dans le stade et portaient des maillots du champion d’Europe. Cela avait alors fait naître une polémique du côté du Portugal.

Après des années d’échecs, le PSG a enfin réussi à mettre la main sur la Ligue des champions le 31 mai dernier. Le club de la capitale s’est imposé 5-0 face à l’Inter Milan, grâce à une équipe très jeune ponctuée par quelques individualités de haut niveau comme Ousmane Dembélé par exemple.

« Rien n’aurait pu nous empêcher d’aller à Munich ce jour-là » Pour sa première année au PSG, Joao Neves a donc remporté la Ligue des champions. Lors de la finale à Munich, le milieu de terrain pouvait compter sur le soutien de certains de ses anciens coéquipiers du Benfica Lisbonne, présents dans le stade. C’était notamment le cas de Tiago Gouveia, aujourd’hui à l’OGC Nice, qui est revenu sur ce moment auprès du Parisien. « Rien n’aurait pu nous empêcher d’aller à Munich ce jour-là. C’était l’un des moments les plus importants de la vie de João. Non seulement, on voulait être présents, mais c’était aussi notre devoir d’amis d’être là pour le soutenir ! »