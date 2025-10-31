Annonce historique, il s’enflamme pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 26 ans, Kylian Mbappé s’apparente déjà à une légende de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus continue d’afficher un gros niveau avec sa sélection, et inspire ses jeunes coéquipiers. C’est notamment le cas d’Hugo Ekitike, qui ce vendredi, a tenu des mots très élogieux à l’égard de la star du Real Madrid.

Devenu un véritable patron du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé continue d’impressionner. Le Bondynois réalise un très bon début de saison en Espagne, et s’est également distingué du côté de l’équipe de France.

Mbappé, patron de l’équipe de France Capitaine des Bleus depuis mars 2023, Kylian Mbappé ne cesse de repousser les records. D’ici peu, la star de 26 ans devrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. En attendant, le numéro 10 tente d’intégrer au mieux les nouvelles têtes en équipe de France, à l’instar d’Hugo Ekitike. Désormais à Liverpool, l’ancien attaquant du PSG a retrouvé son ancien coéquipier sur le front de l’attaque française.