Divorce médiatique : Les regrets de Laure Boulleau !

La séparation avait fait couler beaucoup d'encre l'été dernier : Adrien Rabiot avait été poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Ce divorce entre le milieu de terrain français et le club phocéen avait été très médiatique, et Laure Boulleau regrette que l'histoire se soit terminée ainsi entre les deux parties.

Le 15 août dernier, alors que l'OM venait de perdre un match de championnat à Rennes (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe s'étaient battus dans le vestiaire juste après la rencontre. Un évènement qui avait provoqué le départ des deux joueurs dans des conditions assez inédites, mais l'OM ne voulait plus de ces deux protagonistes en raison de la bagarre. Le divorce était donc inévitable avec Rabiot, ce qui a suscité certains regrets chez Laure Boulleau...

« Cee départ m’inquiète réellement » En septembre dernier, sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau livrait son point de vue sur cette séparation brutale entre l'OM et Adrien Rabiot : « Le départ de Rabiot m’inquiète réellement. C’était le joueur Ligue des champions de l’Olympique de Marseille. Et c’est vrai que je trouve ça vraiment regrettable », confiait l'ancienne joueuse du PSG.