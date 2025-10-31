Laure Boulleau clashée par une célébrité : «Je ne veux plus revoir sa tronche»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne figure du Canal Football Club sur Canal + où il a oeuvré de 2009 à 2021, Pierre Ménès y a notamment côtoyé Laure Boulleau qui est toujours consultante dans l'émission. Mais l'ancien chroniqueur, furieux contre Hervé Mathoux et l'ensemble de l'équipe de l'avoir lâché au moment des accusations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet, se lâche et clashe notamment Laure Boulleau.

En 2021, Pierre Ménès, ancien chroniqueur du Canal Football Club, a quitté Canal+ suite à des accusations d'agressions sexuelles. La fin d'une longue collaboration de 11 ans pour l'ancien journaliste de L'EQUIPE, qui travaille depuis en indépendant avec sa propre chaîne Youtube, et qui a perdu de nombreux contrats en raison des accusations dont il fait l'objet. Mais Ménès semble surtout avoir la dent dure envers ses anciens collaborateurs chez Canal +...

Pierre Ménès dézingue Mathoux et Boulleau En décembre 2024, dans une vidéo sur sa chaine Pierrot le Foot, il n'hésitait pas à clasher frontalement Hervé Mathoux et Laure Boulleau, ses anciens collègues du Canal Football Club : « Je ne suis pas client et puis j’ai pas du tout envie de revoir la tronche d’Hervé Mathoux et de Laure Boulleau. Je ne regarde pas », lâchait Pierre Ménès.