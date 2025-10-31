«L’autre femme de sa vie», la séparation difficile de Zidane racontée

Axel Cornic

Que ce soit avec l’équipe de France, le Real Madrid ou encore la Juventus, Zinedine Zidane a marqué les esprits. Mais ça n’a clairement pas été simple au début pour celui qui a quitté très jeune sa famille, afin de rejoindre le centre de formation de l’AS Cannes.

Une carrière de footballeur est souvent faite de sacrifice. Et même les plus grands ne dérogent pas à cette règle ! Zinedine Zidane a en effet plusieurs fois raconté que le premier pas a été très compliqué à vivre pour son entourage, puisqu’il a quitté Marseille à seulement 15 ans pour rejoindre le centre de formation de l’AS Cannes.

« Mes parents ne voulaient pas me laisser partir comme ça » C’est notamment le cas lors d’un très long entretien accordé à L’Équipe en 2022, pour célébrer ses 50 ans. « Mes parents ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations. Je suis allé dans une famille d’accueil. C’était la condition essentielle de mes parents pour que je parte » a expliqué Zinédine Zidane.