Zidane - Équipe de France : C’est déjà le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane n'a pas que des admirateurs parmi les consultants. Pierre Ménès, qui est en froid avec l'ancien numéro 10 des Bleus depuis plusieurs années, n'hésite pas à critiquer ce choix Zidane en rappelant d'ailleurs qu'il ne proposait pas forcément du beau jeu à la tête du Real Madrid.

Vous l'ignoriez peut-être, mais Pierre Ménès et Zinedine Zidane ne s'entendent pas bien. L'ancien consultant de Canal + s'est déjà exprimé à plusieurs reprises par le passé sur sa brouille avec l'ancien coach du Real Madrid, et il a du coup un avis assez négatif sur la probable nomination de Zidane en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ménès n'hésite pas à le clasher.

« Saint Zidane va arriver à la tête de l’équipe de France... » « Tout ce qu’on sait c’est que quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’équipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Tout va être changé. Tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel, et combien ce qu’il a fait avec le Real Madrid, en gagnant trois Ligues des champions d’affilée, est un résultat fabuleux. Évidemment qu’on va manquer de respect à Deschamps et à son parcours à ce moment-là », lâche Pierre Ménès, qui n'est pas du tout un grand fan de Zinedine Zidane et le fait savoir.