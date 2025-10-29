Mbappé - Zidane : La presse espagnole annonce un malaise !

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient du mal avec la manière de s'exprimer de l'Espagnol. Alors que Xabi Alonso est différent de Zinedine Zidane, le vestiaire du Real Madrid pourrait le lâcher si les résultats ne suivent plus.
Le 1er juin dernier, le Real Madrid a officialisé la signature de Xabi Alonso. En effet, le coach espagnol a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc de la Maison-Blanche.
Real Madrid : Alonso provoque un malaise dans le vestiaire
Présent sur le plateau d'El Chiringuito ce mardi soir, Marcos Benito a révélé qu'il existait un malaise entre les joueurs du Real Madrid et Xabi Alonso. L'Espagnol n'ayant pas du tout le même tempérament que Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti.
«La personnalité de Xabi est différente de celle de Zidane»
« Il y a des joueurs du Real Madrid qui n’aiment pas certaines choses de Xabi. On me dit qu’il y a des choses que Xabi fait et qui ne plaisent pas. Mais tant qu’il gagne, les gens seront avec lui. La personnalité de Xabi est différente de celle de Zidane, d’Ancelotti, c’est un type très froid. Il a des façons de demander des choses qui ne plaisent pas à tous », a déclaré le journaliste espagnol Marcos Benito. Reste à savoir si Kylian Mbappé et les autres joueurs du Real Madrid vont finalement réussir à apprivoiser Xabi Alonso.