Mbappé - Zidane : La presse espagnole annonce un malaise !

Amadou Diawara

Le 1er juin dernier, Xabi Alonso a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient du mal avec la manière de s'exprimer de l'Espagnol. Alors que Xabi Alonso est différent de Zinedine Zidane, le vestiaire du Real Madrid pourrait le lâcher si les résultats ne suivent plus.

Le 1er juin dernier, le Real Madrid a officialisé la signature de Xabi Alonso. En effet, le coach espagnol a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc de la Maison-Blanche.

Real Madrid : Alonso provoque un malaise dans le vestiaire Présent sur le plateau d'El Chiringuito ce mardi soir, Marcos Benito a révélé qu'il existait un malaise entre les joueurs du Real Madrid et Xabi Alonso. L'Espagnol n'ayant pas du tout le même tempérament que Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti.