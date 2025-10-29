Laure Boulleau : Pierre Ménès annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, les audiences du Canal Football Club sont très clairement inquiétantes. A tel point que Pierre Ménès se montre très pessimiste pour l'avenir de l'émission sur laquelle interviennent notamment Bertrand Latour, Hervé Mathoux ou encore Laure Boulleau.

Emission culte pour la Ligue 1, le Canal Football Club perd évidemment de son influence depuis que Canal+ a perdu les droits de diffusion du championnat de France. Le CFC est toujours diffusé le dimanche soir pour revenir sur la journée de Ligue des champions ainsi que celle de la Premier League. Et ce dimanche, l'émission a réuni seulement 171 000 téléspectateurs ce qui représente moins de 1% de part d'audience. Une situation inquiétante pour le programme porté par Hervé Mathoux, Bertrand Latour et Laure Boulleau. Pour Pierre Ménès, cela pourrait d'ailleurs sonner la fin du Canal Football Club.

C'est fini pour le CFC ? « Plus de L1 plus de TNT. Ca fait beaucoup », estime l’ancien de la maison sur son compte X avant d’assurer qu’il ne jubile pas de la situation : « Ho non parce que ça n’évoque plus rien pour moi (…) C’est vraiment tout sauf mon problème ».