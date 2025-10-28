Vinicius Jr pète les plombs, la sanction va tomber ?

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Malgré tout, Vinicius Jr a clashé Xabi Alonso en plein match. Mécontent d'être remplacé à la 72ème minute de jeu, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur lors de sa sortie. Jugeant que l'attitude de Vinicius Jr est inacceptable, la direction du Real Madrid laisse Xabi Alonso le sanctionner à sa guise.

Opposé au FC Barcelone ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est imposé (2-1). Toutefois, le club merengue a tout de même vécu un moment très compliqué au Santiago Bernabeu.

Real Madrid : Alonso va punir Vinicius Jr pour son craquage ? Lorsque Xabi Alonso l'a sorti à la 72ème de jeu, Vinicius Jr a vu rouge. En effet, l'attaquant du Real Madrid a explosé, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », s'est emporté le Brésilien.