Vinicius Jr pète les plombs, la sanction va tomber ?

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Malgré tout, Vinicius Jr a clashé Xabi Alonso en plein match. Mécontent d'être remplacé à la 72ème minute de jeu, l'attaquant brésilien a insulté son entraineur lors de sa sortie. Jugeant que l'attitude de Vinicius Jr est inacceptable, la direction du Real Madrid laisse Xabi Alonso le sanctionner à sa guise.
Opposé au FC Barcelone ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est imposé (2-1). Toutefois, le club merengue a tout de même vécu un moment très compliqué au Santiago Bernabeu.
Real Madrid : Alonso va punir Vinicius Jr pour son craquage ?
Lorsque Xabi Alonso l'a sorti à la 72ème de jeu, Vinicius Jr a vu rouge. En effet, l'attaquant du Real Madrid a explosé, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », s'est emporté le Brésilien.
Le Real Madrid se range du côté de Xabi Alonso
D'après les indiscrétions de la Cadena SER, Vinicius Jr pourrait être sanctionné pour son coup de sang. En effet, la direction du Real Madrid laisse Xabi Alonso décider si oui ou non il veut punir son numéro 7 pour son attitude et ses propos lors du Clasico. Estimant que le comportement de Vinicius Jr est inacceptable, les hautes sphères merengue soutiendraient totalement Xabi Alonso, et ce, même si certains pensent que le Brésilien a été sorti trop tôt. Tous s'accordent à dire que l'attaquant de 25 ans ne peut pas agir de la sorte. D'autant qu'il est le troisième capitaine de l'équipe.