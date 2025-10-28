Lamine Yamal : La fake news dénoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal fait parler de lui depuis quelques temps, mais pas vraiment pour ses exploits sur le terrain. Le phénomène du FC Barcelone est notamment critiqué pour son manque de sérieux ces dernières semaines. Le club catalan a néanmoins dénoncé une fake news à ce sujet après la défaite contre le Real Madrid (2-1).

Depuis quelques temps maintenant, Lamine Yamal ne fait pas vraiment parler de lui pour ses exploits sur le terrain. Le phénomène de 18 ans enchaîne les polémiques. L’international espagnol a notamment fait l’objet de critiques pour ses propos contre le Real Madrid avant le Clasico. Certains lui reprochent également son manque de sérieux depuis quelques semaines.

Le FC Barcelone monte au créneau pour Lamine Yamal Certaines rumeurs indiquaient même que Lamine Yamal arrivait parfois en retard à l’entraînement ces derniers temps. Des informations que le FC Barcelone a contredites comme le rapporte MARCA. Le club blaugrana fait savoir que le crack espagnol fait toujours preuve d’un très grand professionnalisme. Lamine Yamal n’a jamais enfreint les règles du code interne jusqu’à présent.