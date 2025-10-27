Shakira : La folie à 11M€ de Yamal après sa rupture !

Amadou Diawara

Ayant fêté ses 18 ans le 13 juillet, Lamine Yamal devrait bientôt emménager avec sa compagne : Nicki Nicole. En effet, le couple aurait prévu de racheter le bien de Shakira et de Gerard Piqué, qui se sont séparés en 2022. Pour récupérer le complexe, composé de plusieurs maisons, Lamine Yamal devrait débourser une somme proche de 11M€.

Lamine Yamal vit une idylle amoureuse avec Nicki Nicole. D'après les indiscrétions d'El Pais, leur relation va bientôt prendre un nouveau tournant. En effet, le couple aurait décidé d'emménager ensemble et de s'offrir une demeure luxueuse.

Lamine Yamal va racheter la villa de Piqué et Shakira A en croire El Pais, Lamine Yamal serait sur le point de racheter la villa de Shakira (48 ans) et de Gerard Piqué (38 ans), qui se sont séparés. En vente depuis 2022, la propriété est composée d'une maison principale et de deux autres maisons, situées à Esplugues de Llobregat.