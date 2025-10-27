Kylian Mbappé : La menace qui les fait trembler...

Entre Kylian Mbappé et le FC Barcelone, ce fut une histoire d'amour à sens unique la saison passée. En quatre rencontres, malgré les buts du Français, le Real Madrid s'est toujours incliné face à son ennemi de toujours. Avant le Clasico de dimanche, deux joueurs du Barça ont tout de même affiché leurs craintes face à Mbappé.
Dimanche, à 16h15, avait lieu le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans l'antre du Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé avait pour mission de permettre au Real Madrid de remporter son premier choc face au Barça en un an. Une menace constante pour les adversaires de la Casa Blanca aux yeux de deux joueurs du FC Barcelone.
«Il peut tout faire»
A commencer par Pau Cubarsi qui, au cours d'une entrevue avec The Athletic, a confié ses craintes concernant l'imprévisible Kylian Mbappé. « Le mot clé serait « attentif ». Être attentif à tout ce qu'il pourrait faire, car ces joueurs sont imprévisibles et on ne sait jamais d'où ils peuvent venir. On ne sait tout simplement pas de quel côté il va essayer de vous dribbler, il peut tout faire ».
«Le niveau de Kylian est incroyable»
Maître à jouer du FC Barcelone, Pedri n'a pas non plus dissimulé son admiration devant la forme actuelle de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. « Je pense que maintenant, ils ont beaucoup plus de poids dans le jeu. Ils essaient d'avoir beaucoup plus le ballon et bien sûr le niveau de Kylian est incroyable. Nous savons déjà ce qu'il faut faire. Dimanche, nous essaierons de les arrêter ». A Barcelone, avant le Clasico, tout le monde craignait Mbappé.