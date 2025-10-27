Kylian Mbappé : La menace qui les fait trembler...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et le FC Barcelone, ce fut une histoire d'amour à sens unique la saison passée. En quatre rencontres, malgré les buts du Français, le Real Madrid s'est toujours incliné face à son ennemi de toujours. Avant le Clasico de dimanche, deux joueurs du Barça ont tout de même affiché leurs craintes face à Mbappé.

Dimanche, à 16h15, avait lieu le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans l'antre du Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé avait pour mission de permettre au Real Madrid de remporter son premier choc face au Barça en un an. Une menace constante pour les adversaires de la Casa Blanca aux yeux de deux joueurs du FC Barcelone.

«Il peut tout faire» A commencer par Pau Cubarsi qui, au cours d'une entrevue avec The Athletic, a confié ses craintes concernant l'imprévisible Kylian Mbappé. « Le mot clé serait « attentif ». Être attentif à tout ce qu'il pourrait faire, car ces joueurs sont imprévisibles et on ne sait jamais d'où ils peuvent venir. On ne sait tout simplement pas de quel côté il va essayer de vous dribbler, il peut tout faire ».