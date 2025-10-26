Mbappé - Yamal : Rendez-vous explosif pour remplacer Dembélé !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. D'après Mario de la Riva, journaliste chez AS, il y aura un énorme match dans le match entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal lors de ce Clasico. Les deux vedettes de Liga postulant pour devenir l'héritier d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025.

Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid a rendez-vous avec le FC Barcelone ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu. Pour conserver la première place en championnat, le club emmené par Xabi Alonso ne doit pas s'incliner face au Barça.

