Kylian Mbappé : Les «rumeurs» avec… Orelsan !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé, via son fonds d'investissement Coalition Capital, a pris les rênes du Stade Malherbe de Caen en juillet 2024, une aventure qui a débuté par la descente du club en National. Grand supporter de la formation normande, le rappeur Orelsan est revenu sur l’arrivée de l’international français.

Il y a un an, Kylian Mbappé prenait la tête du Stade Malherbe de Caen, via son fonds d'investissement Coalition Capital. Une nouvelle aventure qui a mal démarré pour l’attaquant du Real Madrid, voyant le club normand descendre en National la saison dernière. Critique à l’encontre de Mbappé et son entourage qui gèrent le club, le public caennais reste derrière son équipe de cœur, à l’instar du plus connu des supporters du Stade Malherbe.

Orelsan avec Mbappé à Caen ? « Des rumeurs » À l’occasion de la sortie en salles de son film Yoroï, Orelsan est revenu auprès de L’Équipe sur son rapport avec le Stade Malherbe de Caen, lui dont le nom avait justement été cité pour être associé avec le clan Mbappé lors du rachat. « Des rumeurs », a réagi le rappeur, qui n’a pas eu l’occasion de rencontrer l’ancienne star du PSG.