Kylian Mbappé : Les «rumeurs» avec… Orelsan !

Kylian Mbappé, via son fonds d'investissement Coalition Capital, a pris les rênes du Stade Malherbe de Caen en juillet 2024, une aventure qui a débuté par la descente du club en National. Grand supporter de la formation normande, le rappeur Orelsan est revenu sur l’arrivée de l’international français.
Il y a un an, Kylian Mbappé prenait la tête du Stade Malherbe de Caen, via son fonds d'investissement Coalition Capital. Une nouvelle aventure qui a mal démarré pour l’attaquant du Real Madrid, voyant le club normand descendre en National la saison dernière. Critique à l’encontre de Mbappé et son entourage qui gèrent le club, le public caennais reste derrière son équipe de cœur, à l’instar du plus connu des supporters du Stade Malherbe.
Orelsan avec Mbappé à Caen ? « Des rumeurs »
À l’occasion de la sortie en salles de son film Yoroï, Orelsan est revenu auprès de L’Équipe sur son rapport avec le Stade Malherbe de Caen, lui dont le nom avait justement été cité pour être associé avec le clan Mbappé lors du rachat. « Des rumeurs », a réagi le rappeur, qui n’a pas eu l’occasion de rencontrer l’ancienne star du PSG.
« Si le club pouvait remonter, ça serait bien »
« Au moment où il devenait actionnaire à Caen, il arrivait au Real. Moi, j'avais mon film qui me prenait du temps. Ce n'est pas ma priorité. Déjà, si le club pouvait remonter, ça serait bien. J'essaie aussi de rester à ma place », explique Orelsan, qui reste ouvert à l’idée d’aider son club de cœur à l’avenir : « Un jour, j'aimerais vraiment m'impliquer. Mais plus sur la com', par exemple... »