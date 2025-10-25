Kylian Mbappé : Le rendez-vous surprise est annoncé !

En plus des prochains matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France pourrait disputer des matchs amicaux spéciaux en 2026. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient potentiellement affronter le Brésil de Vinicius Jr au mois de mars prochain, comme cela a été révélé ce samedi. Explications.
Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà la Coupe du monde 2026 dans le viseur. L’homme aux 12 buts au mondial sait qu’il faudra arriver en forme aux États-Unis afin de continuer à marquer l’histoire de l’équipe de France.
Les Bleus en mode Coupe du monde
Performant lors des derniers rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé et les hommes de Didier Deschamps auront l’occasion de se tester de nouveau. D’abord avec la fin des matchs de qualification pour la Coupe du Monde face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre prochain. Mais également par le biais de matchs amicaux qui devraient être organisés courant 2026.
Un duel Mbappé - Vinicius en mars 2026 ?
A en croire les dernières indiscrétions de TNT Brasil, l’équipe de France pourrait s’offrir un match amical de gala face au Brésil au mois de mars 2026. La Seleção tiendrait déjà un pré-accord pour affronter les Bleus, ce qui donnerait donc lieu à de belles retrouvailles entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr...