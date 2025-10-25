Kylian Mbappé : Le rendez-vous surprise est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plus des prochains matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France pourrait disputer des matchs amicaux spéciaux en 2026. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient potentiellement affronter le Brésil de Vinicius Jr au mois de mars prochain, comme cela a été révélé ce samedi. Explications.

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà la Coupe du monde 2026 dans le viseur. L’homme aux 12 buts au mondial sait qu’il faudra arriver en forme aux États-Unis afin de continuer à marquer l’histoire de l’équipe de France.

Les Bleus en mode Coupe du monde Performant lors des derniers rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé et les hommes de Didier Deschamps auront l’occasion de se tester de nouveau. D’abord avec la fin des matchs de qualification pour la Coupe du Monde face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre prochain. Mais également par le biais de matchs amicaux qui devraient être organisés courant 2026.