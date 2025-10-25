Kylian Mbappé : La menace est confirmée !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a lancé les hostilités à la veille du très attendu Clasico face au FC Barcelone. Et le coach du Real Madrid a notamment évoqué la forme de sa star Kylian Mbappé, qui réalise un excellent début de saison.

C’est l’un des rendez-vous de l’année. Parmi les plus grands clubs de la planète, le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter ce dimanche sur la pelouse du Santiago Bernabéu, pour le très attendu Clasico. Et évidement, tous les yeux seront tournés vers l’une des stars de la rencontre...

Mbappé face au Barça Il s’agit évidemment de Kylian Mbappé, qui après une première saison d’adaptation, semble enfin avoir trouvé sa place au Real Madrid avec un excellent début de saison. Il peut continuer sur sa lancée face au grand rival du FC Barcelone, avec la barre symbolique des 60 buts sous le maillot madrilène qui pourrait être dépassée.