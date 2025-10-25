Kylian Mbappé : La déclaration d’amour que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est irrésistible. Auteur de 15 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France flambe sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans va donc affronter le FC Barcelone en pleine confiance ce dimanche. Wojciech Szczesny lui a d’ailleurs déclaré sa flamme, alors qu’il évolue chez le grand rival.

«L'un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur» « Je n'ai pas peur, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que Kylian est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur, et il représente une menace constante devant le but » a d’abord lancé le gardien de but du FC Barcelone dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.