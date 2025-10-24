Lamine Yamal : L'annonce qui va mettre le feu au Real Madrid !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant ce nouveau Clasico en Liga, Lamine Yamal a lâché une annonce fracassante sur la Maison-Blanche. En effet, le numéro 10 du Barça a laissé entendre que la bande à Kylian Mbappé était avantagée par les arbitres.

Pour le compte de la dixième journée de Liga, le FC Barcelone a la lourde tâche d'affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé à l'extérieur. En effet, le prochain Clasico est prévu ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu.

Yamal accuse le Real Madrid Dans une vidéo postée par la Kings League, Lamine Yamal a échangé avec Gerard Piqué - ancienne gloire du FC Barcelone - et le streamer Ibai Llanos sur le Real Madrid. Et le numéro 10 du Barça a laissé entendre que la Maison-Blanche était avantagée par les arbitres.