Lamine Yamal : L'annonce qui va mettre le feu au Real Madrid !

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant ce nouveau Clasico en Liga, Lamine Yamal a lâché une annonce fracassante sur la Maison-Blanche. En effet, le numéro 10 du Barça a laissé entendre que la bande à Kylian Mbappé était avantagée par les arbitres.
Pour le compte de la dixième journée de Liga, le FC Barcelone a la lourde tâche d'affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé à l'extérieur. En effet, le prochain Clasico est prévu ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu.
Yamal accuse le Real Madrid
Dans une vidéo postée par la Kings League, Lamine Yamal a échangé avec Gerard Piqué - ancienne gloire du FC Barcelone - et le streamer Ibai Llanos sur le Real Madrid. Et le numéro 10 du Barça a laissé entendre que la Maison-Blanche était avantagée par les arbitres.
«Ils volent, ils se plaignent tout le temps»
« Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… », a déclaré Lamine Yamal. Voilà une annonce qui devrait mettre le feu aux poudres avant le Clasico de ce dimanche après-midi. Pour rappel, le Real Madrid (24 points) est l'actuel leader de Liga, devançant le FC Barcelone (22) de deux unités.