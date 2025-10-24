Grosse accusation, clash annoncé avec le Real Madrid !

Depuis plusieurs semaines, une grosse polémique frappe le football espagnol, autour de la délocalisation de la rencontre opposant Villarreal au FC Barcelone à Miami. Star du Real Madrid, Thibaut Courtois avait eu des mots très forts à l’encontre du président de la Liga Javier Tebas. Alors que cette délocalisation a finalement été annulée, ce dernier a violemment répondu au club madrilène.
Une vive polémique en Espagne. Alors que la lutte pour le titre devrait une fois de plus opposer le FC Barcelone au Real Madrid, la délocalisation de la rencontre opposant le Barça à Villarreal du côté de Miami a fait grincer des dents du côté du vestiaire madrilène.
Thibaut Courtois charge Javier Tebas
Il y a quelques jours, Thibaut Courtois chargeait directement le président de la Liga Javier Tebas. « Il fait des réponses publiques, sur les réseaux... Je le dis, et je l'avais déjà dit après la Coupe du monde des clubs, je n'ai jamais vu ou entendu parler un président de Ligue de cette manière. Cacher ou détourner le fond de la protestation, c'est une censure, c'est une manipulation, et c'est grave », confiait le gardien belge. Alors que cette délocalisation a finalement été annulée, Javier Tebas a vivement répondu au Real Madrid.
Le président de la Liga répond sèchement
« Nous sommes allés voir l’UEFA, qui a accepté (l’annulation) à contre-coeur, le commissaire européen également. Il y a beaucoup de choses accumulées (qui ont conduit à cette décision). Les joueurs du Real Madrid ne savent dire qu’une chose: 'falsifiée, falsifiée, falsifiée’. J’entends Courtois et c’est pareil quand José Angel Sanchez (directeur général du Real) parle, ils disent la même chose. Évidemment, que vont dire les joueurs du Real Madrid? S’ils osent dire le contraire », rétorque Javier Tebas à la sortie de l’événement du Nueva Economia Forum.