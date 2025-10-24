Grosse accusation, clash annoncé avec le Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, une grosse polémique frappe le football espagnol, autour de la délocalisation de la rencontre opposant Villarreal au FC Barcelone à Miami. Star du Real Madrid, Thibaut Courtois avait eu des mots très forts à l’encontre du président de la Liga Javier Tebas. Alors que cette délocalisation a finalement été annulée, ce dernier a violemment répondu au club madrilène.

Une vive polémique en Espagne. Alors que la lutte pour le titre devrait une fois de plus opposer le FC Barcelone au Real Madrid, la délocalisation de la rencontre opposant le Barça à Villarreal du côté de Miami a fait grincer des dents du côté du vestiaire madrilène.

Thibaut Courtois charge Javier Tebas Il y a quelques jours, Thibaut Courtois chargeait directement le président de la Liga Javier Tebas. « Il fait des réponses publiques, sur les réseaux... Je le dis, et je l'avais déjà dit après la Coupe du monde des clubs, je n'ai jamais vu ou entendu parler un président de Ligue de cette manière. Cacher ou détourner le fond de la protestation, c'est une censure, c'est une manipulation, et c'est grave », confiait le gardien belge. Alors que cette délocalisation a finalement été annulée, Javier Tebas a vivement répondu au Real Madrid.