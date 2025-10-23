Mbappé, la signature inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement aux dernières sorties du Real Madrid au cours desquelles il s’était systématiquement mué buteur, Kylian Mbappé n’a pas connu la même réussite mercredi pour la réception de la Juventus au Santiago Bernabeu (1-0). Pas de quoi l’empêcher de se montrer généreux envers une icône de la Vieille Dame : Alessandro Del Piero. Explications.

Encore un but pour Kylian Mbappé. C’est l’annonce que beaucoup de médias se sont imaginés faire après le choc en Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus mercredi soir au Santiago Bernabeu. Il faut dire que le numéro 9 de l’équipe madrilène restait sur une série de 8 matchs au cours desquels il parvenait à trouver le chemin des filets sans faute.

Kylian Mbappé a raté le coche face à la Juventus Pour la réception de la Vieille Dame, Kylian Mbappé n’a cette fois-ci pas été le héros du Real Madrid. Jude Bellingham a endossé ce costume en poussant dans le but la frappe de Vinicius Jr qui s’était écrasée sur le poteau gauche de Michele Di Gregorio.