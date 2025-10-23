«Mbappé ne nous fait pas peur» : La réponse cash dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid pour tout gagner à l’été 2024. Au terme d’une saison sans trophées majeurs, le capitaine de l’équipe de France n’a par ailleurs connu que la défaite face au rival du FC Barcelone en quatre confrontations. A l’approche du premier Clasico de l’exercice, un défenseur du Barça l’a interpellé.

0-4, 2-5, 2-3 et 3-4. En quatre rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, le Real Madrid n’a jamais pu décrocher un autre résultat qu’une défaite face au rival historique du FC Barcelone. Et ce, malgré le bilan de buts de Kylian Mbappé (5 buts en 4 matchs).

«Mbappé ne nous fait pas peur» Défenseur formé au FC Barcelone, Pau Cubarsi a donc pu souvent croiser la route de Kylian Mbappé la saison dernière. A quelques jours du Clasico qui se déroulera dimanche après-midi au Santiago Bernabeu, l’Espagnol a lancé les hostilités dans le cadre d’une conférence de presse mercredi. 16 buts en 12 matchs pour le numéro 9 du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Même pas peur. « Mbappé ne nous fait pas peur. C'est un attaquant agile et rapide. Tout le monde le connaît et connaît les qualités qu'il a. Tous les joueurs sont de classe mondiale »