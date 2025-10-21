Kylian Mbappé, la signature qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’en finit plus de briller au Real Madrid depuis le début de saison. Avec 15 buts en 11 matchs, le capitaine de l’équipe de France se montre irrésistible. L’ancien du PSG se montre enfin au niveau auquel le club madrilène l’attendait. Et cette transformation, l’attaquant de 26 ans la doit à un certain Xabi Alonso.

15 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Les statistiques de Kylian Mbappé ont de quoi impressionner cette saison. Le capitaine de l’équipe de France marche sur l’eau au Real Madrid. À lui tout seul, le champion du monde 2018 représente plus de la moitié des buts inscrits par le club madrilène jusqu’à présent.

Kylian Mbappé s'est métamorphosé au Real Madrid Un changement majeur comparé à la saison passée. À la même date la saison passée, Kylian Mbappé n’avait trouvé le chemin des filets qu’à 7 reprises et ne représentait qu’environ 30% des buts du Real Madrid. L’ancien du PSG peinait à s’adapter à son nouvel environnement après son transfert. Cette époque semble désormais révolue.