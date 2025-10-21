Mercato : Surprise, Kylian Mbappé offre un transfert à l’OM ?

Pierrick Levallet

Après un été particulièrement agité sur le mercato, l’OM pourrait remettre cela cet hiver. Le club phocéen ne serait contre l’idée d’offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi en janvier. Le nom d’Endrick a notamment été évoqué. L’international auriverde, barré par la concurrence au Real Madrid, pourrait d’ailleurs être offert aux Marseillais sur un plateau d’argent par... Kylian Mbappé.

L’OM a vécu un été très agité sur le mercato. Le club phocéen a changé presque entièrement son équipe afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif à la hauteur de la Ligue des champions. Et les dirigeants marseillais ne seraient pas contre remettre cela cet hiver. Un premier nom a d’ailleurs déjà été évoqué ces derniers jours : Endrick.

Endrick est barré par la concurrence de Mbappé au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, le Brésilien est derrière tout le monde dans la hiérarchie des attaquants sous les ordres de Xabi Alonso. Et cela compromettrait très sérieusement ses chances d’être convoqué avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti ne comptera sur lui que s’il joue. Et au Real Madrid, Endrick est barré par la concurrence, dont celle de Kylian Mbappé.