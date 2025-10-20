OM : De Zerbi fou amoureux, la bombe lâchée à l’étranger !

Axel Cornic

Après Sassuolo, une expérience éphémère au Shakhtar Donetsk et un passage en Premier League avec Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Et ça se passe très bien, puisque l’Italien réalise d’excellentes choses pour sa deuxième saison dans le sud de la France.

A Marseille, on sortait d’une période assez compliquée. Les coachs se suivaient sur le banc de l’OM, sans que jamais un seul ne s’installe sur la durée. Au niveau du projet les doutes étaient également nombreux, puisque le club phocéen changeait de cap chaque saison. Mais tout a changé...

Le phénomène De Zerbi Depuis la signature de Roberto De Zerbi en juillet 2024, les choses semblent être beaucoup plus claires à l’OM. Et après une première saison d’adaptation la magie opère enfin, puisque le club marseillais réalise l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire récente, avec une place de leader de Ligue 1 devant le PSG.