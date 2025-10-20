Grosse signature à l’OM, il hallucine !

Ayant signé à l’OM dans les dernières heures du mercato estival, Benjamin Pavard réalise de très bons débuts au sein du club phocéen. Le champion du monde 2018 est comme un poisson dans l’eau à Marseille, et se délecte des tifos réalisés par les supporters marseillais au Vélodrome lors des rencontres à domicile.
Il s’agit assurément de l’une des bonnes pioches de l’OM sur ce mercato estival. Arrivé sur le fil en provenance de l’Inter Milan avec qui il sort de deux belles saisons, Benjamin Pavard a rapidement pris ses marques à Marseille. L’international Français enchaîne sous les ordres de Roberto De Zerbi, et se montre déjà indispensable en défense.
Pavard se régale à l’OM
Surtout, Benjamin Pavard s’est très bien acclimaté à l’atmosphère bouillante de Marseille. Interrogé par Ici Provence ce lundi, le joueur de 29 ans a affirmé être totalement impressionné par les tifos réalisés par les supporters de l’OM au Vélodrome.
« Tu te dis 'ah oui, là, c’est quelque chose »
« Cela m'avait manqué, car c'était interdit en Italie. C'est magnifique quand on entre sur le terrain. Tu sens la ferveur, tu les vois et cela te met encore plus en condition de match, même si on est déjà concentré, très excité. (...) Quand tu es dans le tunnel tu sens déjà l’atmosphère qu’il y a. Tu te dis 'ah oui, là, c’est quelque chose, niveau ambiance », a révélé Pavard.