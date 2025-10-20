Grosse signature à l’OM, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant signé à l’OM dans les dernières heures du mercato estival, Benjamin Pavard réalise de très bons débuts au sein du club phocéen. Le champion du monde 2018 est comme un poisson dans l’eau à Marseille, et se délecte des tifos réalisés par les supporters marseillais au Vélodrome lors des rencontres à domicile.

Il s’agit assurément de l’une des bonnes pioches de l’OM sur ce mercato estival. Arrivé sur le fil en provenance de l’Inter Milan avec qui il sort de deux belles saisons, Benjamin Pavard a rapidement pris ses marques à Marseille. L’international Français enchaîne sous les ordres de Roberto De Zerbi, et se montre déjà indispensable en défense.

Pavard se régale à l’OM Surtout, Benjamin Pavard s’est très bien acclimaté à l’atmosphère bouillante de Marseille. Interrogé par Ici Provence ce lundi, le joueur de 29 ans a affirmé être totalement impressionné par les tifos réalisés par les supporters de l’OM au Vélodrome.