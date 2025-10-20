Départ annulé : Le coup de génie de l'OM !

Ces dernières semaines, plusieurs clubs de Ligue 1 ont du faire des choix radicaux avec le meilleurs joueurs de moins de 20 ans. Et pour cause, alors que l'équipe de France de Bernard Diomède participait à la Coupe du monde, certains joueurs ont été retenus, c'est le cas de Robinio Vaz à l'OM. Un choix que Roberto De Zerbi ne doit pas regretter.
Demi-finaliste de la Coupe du monde U20, l'équipe de France a réalisé un magnifique parcours qui s'est achevé cruellement face au Maroc, vainqueur des Bleuets aux tirs-au-but afin de filer en finale pour remporter le titre. Une sacrée performance pour le sélectionneur Bernard Diomède qui n'a pas eu l'occasion de s'appuyer sur ses meilleurs joueurs puisque la compétition n'étant pas dans le calendrier FIFA, les clubs peuvent conserver leurs joueurs.
L'OM retient Robinio Vaz...
C'est d'ailleurs ce qu'a fait le PSG avec Quentin Ndjantou, mais également l'OM avec Robinio Vaz comme le rappelle L'EQUIPE dans ses colonnes. Et très clairement, Roberto De Zerbi doit se satisfaire d'avoir pu compter sur son jeune attaquant, encore buteur et passer décisif après son entrée en jeu contre Le Havre (6-2). Et avec la longue absence d'Amine Gouiri, c'est même un très gros coup d'avoir conservé Robinio Vaz.
... qui joue un rôle clé en l'absence de Gouiri
Et pour cause, alors qu'Amine Gouiri sera absent trois mois après son opération à l'épaule, Roberto De Zerbi a confirmé que c'est Robinio Vaz qui serait son remplaçant à l'OM : « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio ». Autrement dit, l'OM doit de satisfaire de l'avoir retenu.