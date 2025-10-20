C'est confirmé, Roberto De Zerbi annonce «un joueur différent» à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l'OM s'est largement imposé contre Le Havre (6-2) grâce à un quadruplé de Mason Greenwood. Cependant, Roberto De Zerbi a tenu à souligner l'importance de Pierre-Emerick Aubameyang, un joueur qu'il apprécie grandement et qu'il considère comme différent.

Ce été, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l'OM un an après son départ. Et depuis le début de la saison, le Gabonais répond aux attentes des Marseillais ce qui ravit Roberto De Zerbi qui ne manque pas d'encenser son buteur après la large victoire contre Le Havre (6-2).

De Zerbi s'enflamme pour Aubameyang « C’est un véritable champion, un joueur différent. Je le découvre encore plus fort que je ne l’imaginais. Il a plein de qualités, ce n’est pas qu’un buteur. Il peut faire des passes décisives, apporter de la vitesse, de la profondeur, c'est un travailleur aussi… C’est un champion », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'évoquer un possible duo avec Robinio Vaz.