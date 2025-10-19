Un grand talent à l'OM : Le vestiaire confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En ce début de saison, l'OM enchaîne les cartons et le secteur offensif marseillais se porte très bien. Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood étaient attendus, Robinio Vaz l'était beaucoup moins. Et Bilal Nadir n'a pas caché qu'il était très impressionné par le niveau de son jeune coéquipier.

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi s'appuie sur plusieurs jeunes joueurs dont Bilal Nadir et Robinio Vaz. Ce dernier a d'ailleurs encore brillé lors de son entrée en jeu contre Le Havre (6-2) avec un but et une passe décisive. De quoi impressionner Bilal Nadir qui ne tarit pas d'éloges pour son coéquipier.

Bilal Nadir s'enflamme pour Robinio Vaz « Je ne suis pas surpris. Je le vois tous les jours à l’entraînement. C’est un garçon pétri de talent, très travailleur, très généreux. Et ce soir encore, il marque, donc c’est beau. J’espère qu’il va continuer comme ça, mais je ne me fais pas de souci pour lui », confie-t-il en zone mixte avant de saluer globalement le rôle des jeunes joueurs avec Roberto De Zerbi.