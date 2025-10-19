Un grand talent à l'OM : Le vestiaire confirme !

En ce début de saison, l'OM enchaîne les cartons et le secteur offensif marseillais se porte très bien. Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood étaient attendus, Robinio Vaz l'était beaucoup moins. Et Bilal Nadir n'a pas caché qu'il était très impressionné par le niveau de son jeune coéquipier.
Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi s'appuie sur plusieurs jeunes joueurs dont Bilal Nadir et Robinio Vaz. Ce dernier a d'ailleurs encore brillé lors de son entrée en jeu contre Le Havre (6-2) avec un but et une passe décisive. De quoi impressionner Bilal Nadir qui ne tarit pas d'éloges pour son coéquipier.
Bilal Nadir s'enflamme pour Robinio Vaz
« Je ne suis pas surpris. Je le vois tous les jours à l’entraînement. C’est un garçon pétri de talent, très travailleur, très généreux. Et ce soir encore, il marque, donc c’est beau. J’espère qu’il va continuer comme ça, mais je ne me fais pas de souci pour lui », confie-t-il en zone mixte avant de saluer globalement le rôle des jeunes joueurs avec Roberto De Zerbi.
«C’est un garçon pétri de talent»
« Oui, c’est un groupe équilibré : des anciens, des jeunes, et d’autres entre les deux. Ce mélange fonctionne bien. On sent beaucoup de confiance entre nous. Si les jeunes sont là, c’est qu’ils le méritent. Et à chaque fois qu’on rentre, on essaie de tout donner. En tant que jeunes, on sait qu’on doit saisir chaque opportunité pour progresser et atteindre nos objectifs », ajoute Bilal Nadir.