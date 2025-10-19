«Un véritable champion» signe à l'OM : De Zerbi est sous le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la très belle victoire de l'OM face au Havre (6-2), Roberto De Zerbi a notamment pris le temps de saluer la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang. Le technicien italien s'est même enflammé pour l'attaquant qui a fait son retour cet été à l'OM.

Samedi soir, l'OM s'est très largement imposé contre Le Havre au Stade Vélodrome (6-2). Et bien que la prestation de Mason Greenwood soit la plus marquante avec son quadruplé, Roberto De Zerbi est surtout impressionné par les qualités de Pierre-Emerick Aubameyang.

De Zerbi s'enflamme pour Aubameyang « C’est un véritable champion, un joueur différent. Je le découvre encore plus fort que je ne l’imaginais. Il a plein de qualités, ce n’est pas qu’un buteur. Il peut faire des passes décisives, apporter de la vitesse, de la profondeur, c'est un travailleur aussi… C’est un champion », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'évoquer une possible association avec Robinio Vaz.