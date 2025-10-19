Transfert de dernière minute à l'OM : Roberto De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La très belle soirée de l'OM, vainqueur du Havre (6-2) pour prendre la tête de la Ligue 1 a toutefois été entachée par l'annonce de l'opération d'Amine Gouiri qui sera absent pendant trois mois à cause de sa blessure à l'épaule. Interrogé à ce sujet, Roberto De Zerbi confirme toutefois qu'il ne réclamera pas joker.

Par le biais d'un communiqué, l'OM a annoncé qu'Amine Gouiri «va être opéré de l’épaule droite» et sera donc absent pendant trois mois. L'international algérien va donc manquer la CAN, mais compte tenu de la gravité de la blessure de son attaquant, le club phocéen est autorisé à recruter un joker, soit en obtenant la signature d'un joueur libre, soit en bouclant un transfert dans un club français. Cependant, Roberto De Zerbi écarte cette option.

Un joker pour remplacer Gouiri ? De Zerbi répond ! « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », a-t-il confié en conférence de presse après la victoire de l'OM contre Le Havre (6-2) avant de poursuivre.