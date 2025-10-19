Transfert au PSG : La signature exigée par l'émir du Qatar !

Recruté en 2012 par le PSG, Marco Verratti débarque à l'époque dans l'anonymat le plus total en provenance de deuxième division italienne. Alors que ce transfert a été une véritable réussite, voilà qu'il ne faudrait pas forcément le mettre à l'actif de Leonardo, directeur du sportif du PSG de l'époque. En effet, c'était d'abord à l'initiative de l'émir du Qatar que ce transfert de Verratti a été réalisé. Explications.
Ayant racheté le PSG en 2011, les Qataris avaient immédiatement fait confiance à Leonardo pour gérer le sportif et le recrutement. Malgré la présence du Brésilien, certains transferts ont été réclamés en très haut. Ainsi, alors que Marco Verratti a signé à Paris à l'été 2012, c'est du côté de Doha que tout se serait joué.
« On le veut »
Invité de Colinterview, Romain Molina a raconté comment le transfert de Marco Verratti au PSG avait été orchestré par l'émir du Qatar. « Si l’émir a dit on le fait, tu le fais. Verratti, ce n’est pas Leonardo qui le fait. Verratti, il est vu par le conseiller sport de l’émir et l’émir qui disent « on le veut » », a expliqué le journaliste.
« Qui l’a recruté vraiment Verratti ? Ce sont les mecs au Qatar »
« Leonardo, évidemment, il le connaissait, il a validé, mais c’est venu de Doha. C’est pour ça que Verratti, ça a toujours été son chouchou. Qui l’a recruté vraiment Verratti ? Ce sont les mecs au Qatar », a poursuivi Romain Molina sur le transfert de Verratti au PSG.