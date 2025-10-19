Transfert au PSG : La signature exigée par l'émir du Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2012 par le PSG, Marco Verratti débarque à l'époque dans l'anonymat le plus total en provenance de deuxième division italienne. Alors que ce transfert a été une véritable réussite, voilà qu'il ne faudrait pas forcément le mettre à l'actif de Leonardo, directeur du sportif du PSG de l'époque. En effet, c'était d'abord à l'initiative de l'émir du Qatar que ce transfert de Verratti a été réalisé. Explications.

Ayant racheté le PSG en 2011, les Qataris avaient immédiatement fait confiance à Leonardo pour gérer le sportif et le recrutement. Malgré la présence du Brésilien, certains transferts ont été réclamés en très haut. Ainsi, alors que Marco Verratti a signé à Paris à l'été 2012, c'est du côté de Doha que tout se serait joué.

« On le veut » Invité de Colinterview, Romain Molina a raconté comment le transfert de Marco Verratti au PSG avait été orchestré par l'émir du Qatar. « Si l’émir a dit on le fait, tu le fais. Verratti, ce n’est pas Leonardo qui le fait. Verratti, il est vu par le conseiller sport de l’émir et l’émir qui disent « on le veut » », a expliqué le journaliste.