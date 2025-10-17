Mercato : De Zerbi réclame un transfert en urgence à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son transfert en provenance de West Ham s’est finalisé le dernier jour du mercato estival, Roberto De Zerbi aurait aimé voir Nayef Aguerd arriver bien avant à l’OM. Quand Medhi Benatia lui a parlé de l’international marocain en mai dernier, le technicien italien lui a demandé d’essayer de trouver un accord le plus vite possible.

Comme l’a confié Nayef Aguerd ce vendredi en conférence de presse, cela faisait « très très longtemps » que Medhi Benatia lui parlait de l’OM. Il aura finalement fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour voir le défenseur de 29 ans débarquer à Marseille, même si Roberto De Zerbi a rapidement validé son profil.

« Essaye vraiment de conclure l’accord rapidement » « C’est un autre joueur comme Pavard ou Emerson. C’est Medhi Benatia qui m’en a parlé quand on était dans l’avion pour Miami. J’avais hâte d’atterrir pour lui dire : “Contact le. Essaye vraiment de conclure l’accord rapidement.” Ça prouve combien de temps on a passé derrière lui », a expliqué l’entraîneur de l’OM, présent en conférence de presse après Nayef Aguerd.