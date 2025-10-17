Un nouveau crack au PSG : Le transfert fou annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a totalement changé de projet, laissant notamment filer des stars planétaires comme Neymar et Kylian Mbappé. Place à la jeunesse avec Désiré Doué ou encore Joao Neves, qui même avec leur jeune âge ont réussi à s’imposer dans l’équipe parisienne.

C’est ce qu’on appelle un changement radical. Souvent critiqué pour amonceler les stars sans trouver le succès, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse. Et c’est un succès total, puisque les Parisiens ont ainsi réussi à décrocher la première Ligue des Champions de son histoire.

La jeunesse au pouvoir Tout porte à croire que Luis Enrique et Luis Campos vont poursuivre sur ce chemin, avec d’autres jeunes cracks qui pourraient bientôt débarquer. Le Portugais regarde notamment en son pays, puisque plusieurs sources ont évoqué un intérêt certain du PSG pour Rodrigo Mora, le nouveau prodige de la formation du FC Porto.