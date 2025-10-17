Transfert de dernière minute : L’OM le fait paniquer jusqu’au bout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était déjà en contact avec l’OM depuis plusieurs semaines, Emerson Palmieri a dû attendre jusqu’au dernier jour du mercato avant que son transfert en provenance de West Ham se concrétise. Le latéral gauche âgé de 31 ans a avoué qu’il avait eu un peu peur que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente et a remercié Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi pour leurs efforts.

Comme Matt O’Riley, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, Emerson Palmieri a attendu les derniers instants du mercato estival pour arriver à l’OM. L’international italien (29 ans) était pourtant en contact avec le club marseillais depuis plusieurs semaines et cela n’a pas été facile pour lui de patienter autant.

« Je voulais venir ici, mais j’ai dû attendre que la situation se règle entre les clubs » « Difficile d’attendre autant ? Oui, ça a été un mercato un peu différent pour moi parce que j’avais déjà parlé avec le coach. Je voulais venir ici, mais j’ai dû attendre que la situation se règle entre les clubs, parce que c’était une situation qui ne me concernait pas. C’était entre les clubs et ça a été vraiment jusqu’au dernier jour. C’était un peu difficile mentalement, mais au final tout s’est bien passé et maintenant je suis heureux », a confié Emerson Palmieri dans un entretien accordé à Maritima.