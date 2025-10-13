«J'avais peur» : La grosse crainte avant son transfert à l’OM !

Arrivé le dernier jour du mercato estival en provenance de West Ham, Emerson Palmieri a eu peur que son transfert à l’OM ne se fasse pas. L’international italien avait déjà donné son accord à Roberto De Zerbi depuis deux semaines et avait la crainte que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente.
Recruté contre un montant estimé à 1M€, Emerson Palmieri est peut-être un des plus gros coups réalisés par l’OM lors du dernier mercato. Le latéral gauche âgé de 31 ans donne pleinement satisfaction depuis son arrivée en provenance de West Ham, même s’il a bien cru que son transfert n’allait jamais se concrétiser.
«J'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre»
« Deux semaines auparavant, j'avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que l'accord entre les clubs. J'étais un peu nerveux car j'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu'ils m'ont attendu jusqu'au dernier moment », a confié Emerson Palmieri à Calciomercato.
«Je suis resté calme car je savais que Marseille était là»
L’international italien (29 sélections) a un temps pensé que son transfert à l’OM allait tomber à l’eau : « J'avais cette crainte, car je suis un homme de parole, mais cela ne dépendait pas seulement de moi. Avant le transfert, j'ai passé 50 jours à m'entraîner seul, West Ham ne baissait pas ses exigences, mais je suis resté calme car je savais que Marseille était là. »