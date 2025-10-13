«J'avais peur» : La grosse crainte avant son transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé le dernier jour du mercato estival en provenance de West Ham, Emerson Palmieri a eu peur que son transfert à l’OM ne se fasse pas. L’international italien avait déjà donné son accord à Roberto De Zerbi depuis deux semaines et avait la crainte que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente.

Recruté contre un montant estimé à 1M€, Emerson Palmieri est peut-être un des plus gros coups réalisés par l’OM lors du dernier mercato. Le latéral gauche âgé de 31 ans donne pleinement satisfaction depuis son arrivée en provenance de West Ham, même s’il a bien cru que son transfert n’allait jamais se concrétiser.

«J'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre» « Deux semaines auparavant, j'avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que l'accord entre les clubs. J'étais un peu nerveux car j'avais peur qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu'ils m'ont attendu jusqu'au dernier moment », a confié Emerson Palmieri à Calciomercato.