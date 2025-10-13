Transferts - Trois joueurs de l’équipe de France à l’OL : L’annonce improbable !

Amadou Diawara

En 2023, l'OL a perdu trois de ses joyaux. En effet, Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola ont quitté leur club formateur la même année. D'une part, le premier a rejoint Chelsea au mois de janvier. D'autre part, Castello Lukeba et Bradley Barcola sont partis en aout, respectivement à Leipzig et au PSG. D'après le défenseur de l'écurie Red Bull, les trois internationaux français pourraient tous revenir en même temps à l'OL.

L'OL a touché le jackpot en 2023. En effet, les Gones s'en sont mis plein les poches en vendant trois cracks coup sur coup. D'abord, Malo Gusto a été transféré à Chelsea le 29 janvier, et ce, pour une somme proche de 30M€. Ensuite, Castello Lukeba a rejoint le RB Leipzig le 11 aout pour le même montant. Enfin, le PSG a acheté Bradley Barcola 20 jours plus tard, ayant déboursé environ 45M€.

«Ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé» Interrogé dans le podcast After Allemagne de RMC Sport, Castello Lukeba a annoncé que Bradley Barcola, Malo Gusto et lui-même pourraient de nouveau cohabiter à l'OL avant la fin de leur carrière. « Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé », a lancé le pensionnaire de Leipzig.