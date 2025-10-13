Transfert historique pour l’ASSE, la nouvelle révélation qui chamboule le mercato !

Après sa nouvelle descente en Ligue 2, l'ASSE a tenu à conserver absolument Lucas Stassin dans son effectif. L'attaquant belge était l'une des grandes satisfactions du club la saison dernière mais forcément, il faisait l'objet de convoitises auprès d'autres clubs cet été. Les Verts avaient même refusé 26M€ de la part du Paris FC. Le dossier pourrait toutefois prendre une nouvelle tournure.
Leader de Ligue 2 à égalité avec Troyes et Pau, l'ASSE espère bien poursuivre sa progression pour retrouver la Ligue 1. Le club a tout fait pour conserver Lucas Stassin cet été puisque la condition pour le laisser partir était une offre à 40M€, soit la plus grosse vente de l'histoire du club. Si cela n'a pas été le cas, d'autres équipes pourraient revenir à la charge.
Lucas Stassin dans le viseur de l'AS Rome
Comme le révèle le journaliste Ekrem Konur sur X, Lucas Stassin serait pisté par l'AS Roma. L'attaquant de 20 ans attirerait également l'attention d'autres clubs, à commencer par le Stade Rennais. Le CSKA Moscou, Brentford et même Al-Hilal feraient également partie des prétendants.
40M€ pour Stassin ?
L'été dernier, Lucas Stassin était évoqué du côté du Paris FC, à la recherche de bons profils pour son arrivée en Ligue 1. Mais les Verts ont refusé une offre à 26M€ puisque le prix fixé pour l'avant-centre belge était de 40M€. Reste à savoir si la piste menant à l'AS Rome sera explorée plus en profondeur...