Le PSG appelle Lamine Yamal, c'est la panique à Barcelone !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal suscite la convoitise des plus grands clubs du monde, à commencer par celle du PSG. Le club parisien aurait même appelé ses parents par le passé, de quoi semer la panique du côté du FC Barcelone.

Ces derniers mois, l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal a plusieurs fois été évoqué en Espagne. Le journaliste indépendant Romain Molina confirme d'ailleurs qu'au Qatar, on semble prêt à tout pour recruter Lamine Yamal dont les parents auraient déjà été contactés par le club de la capitale. Conscient de la puissance économique du PSG, le FC Barcelone n'est pas donc très serein face à cette situation.

Le PSG très chaud sur Yamal ? « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.