Zidane - PSG : La décision choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans surprise, Ousmane Dembélé a survolé le classement France Football qui vient récompenser le meilleur joueur français de 2025. Cependant, l’absence de Zinedine Zidane parmi les votants ne passe pas inaperçue.

Les récompenses individuelles continuent de pleuvoir pour Ousmane Dembélé après son année 2025 exceptionnelle. Élu notamment Ballon d’Or, le numéro 10 du PSG vient d’être désigné sans surprise meilleur joueur français de l’année par France Football. Un trophée qui s’appuie sur le vote des anciens lauréats. Mais cette année, ils sont nombreux à avoir zappé les votes.

Zidane n’a pas voté pour le meilleur joueur français Thierry Henry (lauréat 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006), n’a par exemple pas voté, pas plus que Didier Deschamps qui avait remporté le trophée en 1996. Mais ce n’est pas tout puisque Zinédine Zidane (lauréat 1998 et 2002) s’est également abstenu. Ce qui n’a pas empêché Ousmane Dembélé d’être très largement sacré puisqu’il a été placé premier 23 fois sur 26 votants.