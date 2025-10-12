Transfert d’un champion du monde : Le risque annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’avait pas été convoqué par Didier Deschamps, Benjamin Pavard a finalement été appelé en équipe de France afin de pallier la blessure d’Ibrahima Konaté. Un choix logique qui vient récompenser le bon début de saison du défenseur de 29 ans avec l’OM selon Maxime Chanot, qui a tout de même des doutes sur le leadership de l’international français.

Opposée à l’Islande lundi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, tous les deux forfaits. Pour remplacer le défenseur de Liverpool, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Benjamin Pavard.

« Pavard, je pense que c’est logique » « Pavard, je pense que c’est logique. T’as Koundé, Gusto, et le troisième c’est Pavard », a déclaré Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC. « Il fait un bon début de saison avec l’OM, et d’ailleurs je tire mon chapeau aux dirigeants français qui ont pris le “risque” de ramener des joueurs comme Pavard et Thauvin, car leur sélection c’est un peu la réussite du recrutement fait en Ligue 1. »