Transfert d’un champion du monde : Le risque annoncé à l’OM !

Alors qu’il n’avait pas été convoqué par Didier Deschamps, Benjamin Pavard a finalement été appelé en équipe de France afin de pallier la blessure d’Ibrahima Konaté. Un choix logique qui vient récompenser le bon début de saison du défenseur de 29 ans avec l’OM selon Maxime Chanot, qui a tout de même des doutes sur le leadership de l’international français.
Opposée à l’Islande lundi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté, tous les deux forfaits. Pour remplacer le défenseur de Liverpool, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Benjamin Pavard.
« Pavard, je pense que c’est logique »
« Pavard, je pense que c’est logique. T’as Koundé, Gusto, et le troisième c’est Pavard », a déclaré Maxime Chanot dans l’After Foot sur RMC. « Il fait un bon début de saison avec l’OM, et d’ailleurs je tire mon chapeau aux dirigeants français qui ont pris le “risque” de ramener des joueurs comme Pavard et Thauvin, car leur sélection c’est un peu la réussite du recrutement fait en Ligue 1. »
« Si tu le prends en tant que leader, c’est là que j’avais un petit doute »
« Pavard, tu prenais le risque avec la communication autour de lui en tant que leader », a ajouté Maxime Chanot, pas convaincu par le statut de leader donné à Benjamin Pavard à son arrivée à l’OM. « Pour moi, c’est un super joueur, il va jouer, mais si tu le prends en tant que leader, c’est là que j’avais un petit doute. D’ailleurs, ça marche très bien pour lui car c’est Aguerd qui prend toute la pression de la défense. La réalité sur l’équipe de France, c’est de savoir qui t’aurais pris à sa place ? »