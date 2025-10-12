Mercato : Un gros chèque déjà annoncé à l’OL !

Alexis Brunet

Cet été, l’OL est passé proche de la catastrophe. Pour se maintenir en Ligue 1, Lyon a dû vendre de nombreux joueurs. Un temps annoncé sur le départ, Malick Fofana est finalement resté, mais cela ne serait que partie remise. En effet, les Gones auraient été mis au courant que l’international belge allait partir à l’issue de la saison. Un transfert qui ferait un grand bien aux finances lyonnaises.

Du côté de l’OL, le feuilleton Malick Fofana a occupé une grande partie de l’été. Identifié comme la principale valeur marchande d’un club qui avait grand besoin d’argent, le Belge est finalement resté à Lyon contre toute attente. Les Gones se sont toutefois séparés d’un autre attaquant très prometteur, Georges Mikautadze, parti à Villarreal.

Malick Fofana a annoncé son départ à l’OL Malgré de nombreuses ventes, l’OL a toujours des problèmes financiers. Le club rhodanien devra sans doute vendre d’autres joueurs l’été prochain et Malick Fofana sera le principal concerné. D’après CaughtOffside, le Belge aurait d’ailleurs déjà informé sa direction qu’il comptait s’en aller à la fin de la saison.