Transfert historique à l’OM : Le message cash envoyé au PSG !

Dans un entretien accordé aux médias du club, Igor Paixao s’est confié sur ses ambitions avec l’OM. Arrivé cet été en provenance du Feyenoord Rotterdam dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, la recrue la plus chère de l’histoire de Marseille a assuré que si elle avait choisi de venir ici, c’était dans le but d’être champion de France devant le PSG.

Après des débuts mitigés à son retour de blessure, Igor Paixao a définitivement lancé son aventure à l’OM juste avant la trêve internationale. Auteur d’un doublé en Ligue des champions lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0), l’ailier de 25 ans a enchaîné quatre jours plus tard avec son premier en Ligue 1 face à Metz (0-3).

Le rêve le plus fou de Paixao avec l’OM De quoi donner de la confiance à un joueur sur lequel les attentes sont grandes à Marseille. Recruté contre 35M€ bonus compris en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao a le statut de recrue la plus chère de l’histoire de l’OM et ses performances sont observées de près.