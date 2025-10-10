Transfert historique à l’OM : Ça va faire «très très mal» !

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier pour construire un effectif solide pour affronter la saison 2025-2026. Ainsi Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club puisqu'il a débarqué pour 35M€ environ. Une somme conséquente pour un attaquant venant de Feyenoord. Après des débuts plutôt discrets, il a répondu présent de la meilleure des manières. Florent Germain est convaincu qu'il va frapper fort.
Ailier gauche de 25 ans, Igor Paixao a été recruté à l'OM cet été malgré sa blessure qui l'a obligé à manquer les premiers rendez-vous. Si ses premières sorties ont été plutôt discrètes, son doublé face à l'Ajax Amsterdam a complètement lancé sa saison. Florent Germain est convaincu par ses qualités qui apporteront sûrement beaucoup à l'OM.
L'OM a misé sur Paixao
Recruté pour 35M€, Igor Paixao était forcément très attendu à ses débuts. Florent Germain estime qu'il fait partie des meilleures recrues. « Il y a plusieurs raisons qui expliquent que je le mette sur le podium (des meilleures recrues) parce que effectivement, transfert majeur de l'été et de l'histoire de l'OM, 30 millions + 5 de bonus. Donc forcément tu attends quelque chose de ce joueur. Ça c'est c'est évident. Après, il y a ce doublé retentissant contre l'Ajax qui lance, je l'espère pour l'OM, cette saison en Ligue des Champion dans une ambiance assez puissante. Tout ça, ce sont des images qui marquent. Beaucoup ont apprécié son sourire aussi, sa manière de fêter les buts. Et puis ça arrive après une séquence où Roberto De Zerbi a quand même pris sa défense de manière assez forte la veille. Il a profité de cette question pour taper du bois sur la table et dire commencez "ne commencez pas sur le thème Paixão parce que je vous vois venir, vous allez le critiquer alors que il a eu une période d'adaptation et notamment suite à sa blessure". Donc on sent que c'est un sujet majeur au sein de l'OM » commente d'abord le correspondant RMC à Marseille.
L'OM peut frapper fort grâce à Paixao
Grâce à sa belle saison l'an dernier, l'OM s'est donné le droit de retourner en Ligue des champions. Le club voudra forcément bien figurer et la décision de recruter Igor Paixao aide beaucoup pour ce faire. « Et puis ce qui me plaît chez Paixão, c'est que on comprend tout de suite avec un premier gros match contre l'Ajax pourquoi l'OM l'a pris et en quoi ça va aussi libérer Greenwood sur le côté droit. Marseille très clairement la saison passée, ils avaient une dépendance de Mason Greenwood. On a capté au bout de 5-6 matchs l'année dernière que les défenseurs allaient cibler Greenwood parce que c'était le danger numéro 1. Et là ça écarte le danger des deux côtés. Greenwood à droite, donc à gauche Paixão. La vitesse qu'il a, c'est un registre dans lequel Marseille avait quelques difficultés je trouve, dans la profondeur pour vraiment faire mal en vitesse. Donc pour moi, il a un cocktail pour faire très très mal devant et en plus il a tout d'une belle histoire » poursuit Florent Germain.