Transfert historique à l’OM : Ça va faire «très très mal» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à sortir le chéquier pour construire un effectif solide pour affronter la saison 2025-2026. Ainsi Igor Paixao est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club puisqu'il a débarqué pour 35M€ environ. Une somme conséquente pour un attaquant venant de Feyenoord. Après des débuts plutôt discrets, il a répondu présent de la meilleure des manières. Florent Germain est convaincu qu'il va frapper fort.

Ailier gauche de 25 ans, Igor Paixao a été recruté à l'OM cet été malgré sa blessure qui l'a obligé à manquer les premiers rendez-vous. Si ses premières sorties ont été plutôt discrètes, son doublé face à l'Ajax Amsterdam a complètement lancé sa saison. Florent Germain est convaincu par ses qualités qui apporteront sûrement beaucoup à l'OM.

L'OM a misé sur Paixao Recruté pour 35M€, Igor Paixao était forcément très attendu à ses débuts. Florent Germain estime qu'il fait partie des meilleures recrues. « Il y a plusieurs raisons qui expliquent que je le mette sur le podium (des meilleures recrues) parce que effectivement, transfert majeur de l'été et de l'histoire de l'OM, 30 millions + 5 de bonus. Donc forcément tu attends quelque chose de ce joueur. Ça c'est c'est évident. Après, il y a ce doublé retentissant contre l'Ajax qui lance, je l'espère pour l'OM, cette saison en Ligue des Champion dans une ambiance assez puissante. Tout ça, ce sont des images qui marquent. Beaucoup ont apprécié son sourire aussi, sa manière de fêter les buts. Et puis ça arrive après une séquence où Roberto De Zerbi a quand même pris sa défense de manière assez forte la veille. Il a profité de cette question pour taper du bois sur la table et dire commencez "ne commencez pas sur le thème Paixão parce que je vous vois venir, vous allez le critiquer alors que il a eu une période d'adaptation et notamment suite à sa blessure". Donc on sent que c'est un sujet majeur au sein de l'OM » commente d'abord le correspondant RMC à Marseille.