OM : Le premier transfert de l’été 2026 est déjà annoncé !

Axel Cornic

Alors qu’on annonçait un mercato assez calme, c’est un nouvel été bouillant que nous a offert l’Olympique de Marseille avec près d’une douzaine de recrues. Et ça pourrait bien continuer la saison prochaine, puisque plusieurs pistes sont déjà évoquées pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi.

Quelle va être la prochaine recrue de l’OM ? Alors que la saison bat son plein, avec d’ailleurs des belles prestations de la part de l’équipe marseillaise, le mercato fait toujours parler. Et c’est notamment le cas à l’étranger, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria sont à l’affût de la moindre occasion.

Nouveau gros coup à Marseille ? C’est le cas en Espagne, où la presse a relancé les rumeurs autour d’Endrick. Barré par Kylian Mbappé et Vinicius Jr, le prodige brésilien ne joue que très peu au Real Madrid. Cet été déjà, l’OM aurait tenté sa chance et ce sujet pourrait redevenir d’actualité pour le prochain mercato, qui ouvrira ses portes en janvier.