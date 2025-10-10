Transferts - PSG : Un gros joueur annonce des contacts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Lucas Hernandez a fait le point sur sa situation actuelle, et le champion du Monde 2018 avoue notamment avoir eu des contacts pour quitter le club de la capitale durant le mercato estival. Mais il a décidé de rester et refuse d'envisager un départ du PSG par la petite porte.

Barré par une lourde concurrence dans le secteur défensif du PSG avec les présences de Nuno Mendes, Willian Pacho ou encore Lucas Beraldo qui évoluent dans le même registre que lui, Lucas Hernandez (29 ans) fait désormais figure de doublure de luxe au sein du club de la capitale. Mais le champion du Monde 2018, arrivé au PSG en 2023, a néanmoins refusé de partir cet été malgré les contacts dont il disposait sur le marché.

« J’ai eu des touches cet été, mais... » « J’ai eu des touches cet été, mais comme j’ai dit à mes agents, j’ai un grand défi au PSG. On a fait une saison extraordinaire. Il me reste encore trois ans de contrat. Dans le football, on ne sait jamais, mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant cette page du PSG sans jouer, en étant un acteur secondaire. Ce n’est pas possible pour moi, dans ma mentalité ce n’est pas du tout ça », indique Lucas Hernandez dans un entretien accordé à Média Carré, et le défenseur est donc déterminé à prouver sa valeur au PSG.