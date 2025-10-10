C’est confirmé, un joueur de l’OM affole le mercato !

Annoncé proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a finalement décidé de rester à l’Olympique de Marseille. Il n’y a toutefois pas sa place, puisqu’il n’a pas joué une seule minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et un transfert loin de Marseille pourrait bien redevenir une option sérieuse.
Il n’y a jamais eu autant de concurrence en attaque. Avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et l’émergence de Robinio Vaz, Amine Gouiri a du souci à se faire. Mais que dire de Neal Maupay ? On ne l’a toujours pas vu avec l’OM, ce qui ne manque pas de faire parler.
Un été agité pour Maupay
Pourtant, cet été il aurai très bien pu partir. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que plusieurs clubs ont approché Neal Maupay, avec notamment Brentford. Mais finalement, l’attaquant a décidé de rester à l’OM, un pari qui ne s’est pas du tout révélé payant.
Il avait la cote à l’étranger... et en France !
Nos informations sont confirmées par Média Foot, qui explique ce jeudi que Neal Maupay avait effectivement plusieurs options concrètes pour quitter l’OM. Cela semblait être le cas en Angleterre donc, mais également en Espagne, en Italie et même en France. Avec la situation actuelle, certains pourraient bien revenir aux nouvelles en vue du mercato de janvier.