C’est confirmé, un joueur de l’OM affole le mercato !

Axel Cornic

Annoncé proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a finalement décidé de rester à l’Olympique de Marseille. Il n’y a toutefois pas sa place, puisqu’il n’a pas joué une seule minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et un transfert loin de Marseille pourrait bien redevenir une option sérieuse.

Il n’y a jamais eu autant de concurrence en attaque. Avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et l’émergence de Robinio Vaz, Amine Gouiri a du souci à se faire. Mais que dire de Neal Maupay ? On ne l’a toujours pas vu avec l’OM, ce qui ne manque pas de faire parler.

Un été agité pour Maupay Pourtant, cet été il aurai très bien pu partir. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que plusieurs clubs ont approché Neal Maupay, avec notamment Brentford. Mais finalement, l’attaquant a décidé de rester à l’OM, un pari qui ne s’est pas du tout révélé payant.