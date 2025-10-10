OL - 45M€ : Il confirme pour ce transfert XXL !

Alexis Brunet

En proie à de graves difficultés financières, l’OL a été contraint de vendre de nombreux joueurs cet été. Alors qu’il était l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif lyonnais, Malick Fofana est lui finalement resté. Plusieurs formations souhaitaient s’offrir les services de l’international belge, jusqu’à proposer 45M€ à la direction du club rhodanien.

Après un été plus que compliqué, l’OL étonne en ce début de championnat. Alors que les Lyonnais ont failli être relégués en Ligue 2, ils occupent actuellement la quatrième place en Ligue 1, à égalité de points avec l’OM et Strasbourg, respectivement deuxième et troisième.

Malick Fofana aurait pu quitter l’OL Un exploit, sachant que l’effectif de l’OL a été chamboulé cet été, avec le départ de nombreux cadres. Comme l’explique Het Laatste Nieuws, Malick Fofana aurait lui aussi pu aller voir ailleurs. L’international belge aurait reçu une grosse proposition d’Al-Ittihad, alors qu’Everton et Fulham étaient également d’accord pour offrir les 45M€ demandés par la direction lyonnaise. L’attaquant n’a finalement pas voulu prendre de risque, comme l’a confié Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports qui est l’agence qui représente les intérêts du joueur. « Fofana se sent très valorisé à Lyon. Il ne voulait pas prendre ce risque. »