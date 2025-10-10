Aubameyang : De Zerbi déçu par l’OM ?

Axel Cornic

Un an seulement après son départ vers l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’Olympique de Marseille. Et à 36 ans il a montré qu’il pouvait toujours être important, puisqu’il est actuellement le meilleur buteur marseillais de la saison devant Mason Greenwood et Igor Paixão.

C’est l’une des belles histoires de ce début de saison. Parti comme beaucoup en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement fait son retour en Europe. L’attaquant a retrouvé son ancien club de l’OM et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est déjà indispensable.

« De Zerbi son premier souhait était de garder Aubameyang, mais... » On apprend notamment que Roberto De Zerbi aurait bien aimé pouvoir compter sur lui la saison dernière également, avant qu’Aubameyang ne signe à Al-Qadsiah. « De Zerbi son premier souhait quand il est arrivé à Marseille, était de garder Aubameyang, mais il a très vite compris que ce n’était pas possible » a révélé Florent Germain, dans le podcast After Marseille.